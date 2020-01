Un MacBook Pro 13,3'' avec 512 Go à 1 899,05  (-16%)

C'est l'un des meilleurs tarifs jamais pratiqués sur ce modèle : le MacBook Pro 13,3" standard le plus haut de gamme, avec quatre ports Thunderbolt, un processeur Core i5 cadencé à 2,4 GHz et 512 Go de stockage, est actuellement proposé à 1 899,05 € chez Top Achat au lieu de 2 249 € chez Apple . Cela représente un rabais de 16%, et c'est donc un petit peu mieux que sur le Refurb Store où la même machine est à 1 909 € dans sa version reconditionnée par Apple.Pour profiter de cette offre, vous devez entrer le code promotionnel "TEDDY" au moment de la commande — ce dernier sera valable jusqu'à ce mardi 21 janvier à midi, dans la limite des stocks disponibles. Attention, nous sommes actuellement dans une mauvaise période pour l'achat d'un MacBook Pro 13,3" : de nouveaux modèles sont en approche . Si vous êtes à la recherche d'une autre configuration, notez que vous pouvez retrouver tous les meilleurs tarifs sur notre comparateur de prix