L'iPhone XS de 64 Go gris sidéral à 679 

C'est le meilleur tarif jamais rencontré sur l'iPhone XS : le modèle gris sidéral de 64 Go est actuellement proposé à 679 € chez Rue du Commerce ! L'offre est tellement importante qu'elle permet de faire des économies par rapport à l'iPhone XR, qui est vendu à partir de 709 € chez Apple. Or, l'iPhone XS est un modèle largement supérieur.L'iPhone XS est un peu plus petit que l'iPhone XR, avec une dalle de 5,8" au lieu de 6,1". L'écran est certes un peu plus petit, mais le téléphone offre une meilleure tenue en main. Surtout, la dalle fait appel à la technologie OLED et ses fameux "vrais noirs", et elle présente une résolution supérieure : l'écran de l'iPhone XS est nettement plus confortable. On retrouve également sur l'iPhone XS un zoom optique et le capteur de pression 3D Touch.Comme pour l'offre de CDiscount la semaine dernière, notez bien que nous ne connaissons pas l'état des stocks de Rue du Commerce et que cette offre est donc susceptible d'expirer à tout moment. Alternativement, vous pouvez retrouver l'iPhone XS de 64 Go dans ses trois coloris à 699 € ( argent or ) à la Fnac. Vous pouvez également vous faire une idée des tarifs des différents modèles d'iPhone sur notre comparateur de prix