L'iPhone 11 de 64 Go en promo à 759 

Il n'y a pas encore d'importantes offres promotionnelles sur l'iPhone 11, mais il est tout de même possible de bénéficier de petites remises de temps en temps. C'est le cas aujourd'hui chez Amazon avec des modèles de 64 Go blanc et rouge et à 759 € ; on retrouve le même tarif chez Rue du Commerce avec les modèles blanc noir et rouge . L'iPhone 11 de 64 Go coûte normalement 809 € sur l'Apple Store Comme vous pouvez le constater sur notre comparateur de prix , il s'agit des meilleurs tarifs du moment. Attention, nous ne savons pas combien de temps ces offres seront disponibles.