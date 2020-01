-100  sur les housses en cuir pour MacBook Pro 15,4''

Les housses en cuir d'Apple pour le MacBook Pro 15,4" sont magnifiques mais elles sont absolument hors de prix, ces dernières étant vendues 219 € sur l'Apple Store . Le MacBook Pro 15,4" n'étant désormais plus vendu, CDiscount se débarrasse de ses derniers stocks de housses à sa taille et vous pouvez bénéficier d'une remise d'une centaine d'euros pour un total de 119,99 € ( havane noir ). C'est toujours sensiblement plus cher qu'une housse classique, mais si ces modèles vous faisaient de l'oeil...Attention, les quantités sont très limitées, avec seulement deux à trois exemplaires de disponibles par coloris. Cette offre devrait donc expirer assez rapidement. Si vous êtes à la recherche d'une housse en cuir pour un autre modèle de MacBook, vous pouvez retrouver les meilleurs tarifs sur notre comparateur de prix