L'iPad 7 cellulaire de 128 Go à 489,95  (-22%)

Après une première offre sur le modèle doré en fin de semaine dernière, Amazon vient de lancer la même promotion sur le coloris argenté : l'iPad 10,2" cellulaire de 128 Go est à 489,95 € , alors que ce modèle coûte normalement 629 € sur l'Apple Store . C'est à 95 centimes près le tarif du modèle Wi-Fi équivalent.Le modèle doré n'est plus disponible à ce tarif. Attention, la durée de l'offre n'est pas précisée par Amazon et le tarif du modèle argenté est donc susceptible de remonter à tout moment.