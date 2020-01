Un iPhone XS de 64 Go neuf à 609  + bons chez Rakuten

C'est une offre très agressive que vient de lancer Rakuten sur un iPhone XS de 64 Go gris sidéral : initialement proposé à 639 €, il tombe à 609 € grâce au code promo "CR30" et la commande de ce modèle permet de récupérer un bon d'achat d'un minimum de 44,73 € valable sur un prochain achat (sans montant minimum de commande). Le code "CR30" sera a priori valable jusqu'à ce mercredi soir à minuit.L'iPhone est vendu et expédié de France mais attention, il s'agit d'un vendeur tiers. Cela signifie que la seconde année de garantie, assurée par ce dernier, pourra être plus compliquée à obtenir qu'avec un revendeur traditionnel. En revanche, la première année de garantie sera fournie directement par Apple, comme toujours (lire :).Si vous préférez acheter votre iPhone XS auprès d'un revendeur plus établi, sachez qu'une très belle offre est également en cours chez Rue du Commerce , qui vend le même modèle à 679 € , le meilleur tarif constaté jusqu'ici (lire :).