L'iPhone X de 256 Go argenté à 599  chez Orange et Sosh

C'est une très belle offre promotionnelle qui vient d'être lancée sur l'iPhone X de 256 Go dans son coloris argenté ce jeudi chez Sosh et Orange : ce modèle est bradé à 599 € ! Il n'y a pas besoin d'opter pour un forfait pour bénéficier de cette offre, qui est une remise immédiate, et le téléphone est débloqué. L'opération promotionnelle, lancée dans le cadre des soldes, sera valable jusqu'au 4 février à 23h59, dans la limite des stocks disponibles. La déclinaison gris sidéral n'est pas proposée.L'iPhone X a vu son prix baisser sur le Refurb Store cette semaine : la version reconditionnée du modèle en promotion aujourd'hui coûte encore 829 € chez Apple . Avec un tel niveau de remise, il est probable que les stocks s'épuisent assez rapidement chez Orange et Sosh. Notez qu'il y a également de belles remises sur l'iPhone XS cette semaine, avec des tarifs qui débutent à 679 € pour les modèles de 64 Go.