L'iPhone XS de 512 Go à 859  chez Orange et Sosh

Après une excellente offre ce matin sur un iPhone X qui n'est resté en ligne que quelques heures, Orange remet ça avec un iPhone XS de 512 Go doré qui est proposé à 859 € chez Orange et Sosh . C'est un très bon tarif pour ce modèle très capacitaire qui est généralement vendu au-dessus de la barre des 1 000 € (en dehors de Rue du Commerce qui le propose actuellement en solde à... 999 € ).Si vous avez besoin d'une très grande capacité de stockage sur votre iPhone, nous ne pouvons que vous conseiller ce très bon modèle, vendu débloqué. Comme ce matin, notez bien qu'Orange et Sosh indiquent une validité jusqu'au 4 février à 23h59 pour cette offre mais que les stocks risquent de s'épuiser beaucoup plus tôt.