L'iPhone 11 noir de 128 Go à 780  !

C'est le meilleur prix encore jamais constaté sur l'iPhone 11 de 128 Go, qui est actuellement proposé à 780 € chez Amazon alors qu'il coûte normalement 859 € chez Apple . Cette économie de 79 € permet de s'offrir le modèle de 128 Go pour moins cher que le modèle de seulement 64 Go, qui est à 809 €.Comme toujours avec Amazon, il n'est pas précisé combien de temps cette offre sera disponible ; le tarif est donc susceptible de remonter à tout moment.