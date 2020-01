L'Apple TV de retour en promo sur le Refurb Store

Rarement présent sur le Refurb Store ces derniers temps, l'Apple TV fait son retour aujourd'hui avec la classique remise de 15% qu'Apple propose sur ses produits reconditionnés : l'Apple TV classique est à 139 € au lieu de 159 €, l'Apple TV 4K de 32 Go est à 169 € au lieu de 199 €, et l'Apple TV 4K de 64 Go est à 189 € au lieu de 219 €.Ces trois modèles permettent de profiter de l'offre promotionnelle permettant d'obtenir le service de streaming Apple TV+ gratuitement pendant un an. Attention, l'Apple TV reste rarement disponible très longtemps sur le Refurb Store.