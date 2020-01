Le Mac mini à partir de 759  sur le Refurb Store

Voilà des semaines qu'on ne l'avait plus vu dans les rayonnages du Refurb Store : le Mac mini est de retour en cette fin de semaine, avec le modèle d'entrée de gamme (Core i3, 128 Go) à 759 € au lieu de 899 €, et le modèle haut de gamme standard (Core i5, 256 Go) à 1 059 € au lieu de 1 249 €. Attention, le stockage du modèle d'entrée de gamme est particulièrement limité et ne peut pas être modifié après l'achat.Comme toujours avec le Refurb Store (qu'est-ce que c'est ?), les stocks sont limités et ces modèles de Mac mini reconditionnés ne devraient pas rester en ligne très longtemps.