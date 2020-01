L'iPhone XS de 256 Go gris sidéral à 802,40  !

Record de prix à nouveau battu pour l'iPhone XS de 256 Go : Amazon vient de lancer une offre à 802,40 € pour le modèle gris sidéral. Si vous avez besoin d'un iPhone disposant d'une grande capacité de stockage, c'est une très bonne affaire. Le modèle doré est également disponible à 829 € Si vous pouvez vous contenter d'un stockage de 64 Go, il y a également de belles affaires à réaliser cette semaine : le modèle gris sidéral et le modèle doré sont à 679 € chez Rue du Commerce, meilleur prix constaté jusqu'ici.