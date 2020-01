14% de remise sur les MacBook Air de 2019

On n'avait plus vu un tarif pareil depuis le Black Friday : le MacBook Air de 2019 bénéficie d'un rabais de 14% chez Top Achat ! Toutes les références standard sont disponibles : vous pouvez retrouver les modèles de 128 Go à 1 068,57 € ( argent or ) au lieu de 1 249 € chez Apple , et les modèles de 256 Go à 1 291,77 € ( argent or ) au lieu de 1 499 € habituellement.Pour bénéficier de cette offre, vous devez utiliser le code promotionnel "NUAGE" au moment de passer commande. Ce code sera valable jusqu'à ce mardi 28 janvier à midi, dans la limite des stocks disponibles.Alternativement, sachez que vous pouvez profiter d'une remise légèrement supérieure (-15%) en optant pour une configuration reconditionnée par Apple sur le Refurb Store qu'est-ce que c'est ? ), où les tarifs sont de 1 059 € pour les modèles de 128 Go et de 1 269 € pour les modèles de 256 Go. Vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres sur le MacBook Air et les autres ordinateurs d'Apple sur notre comparateur de prix