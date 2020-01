11% de remise sur les MacBook Pro 16'' argentés

Le MacBook Pro 16" bénéficie d'une sympathique remise de 11% en ce début de week-end : il est proposé à 2 403,49 € au lieu de 2 699 € chez Amazon et chez Rue du Commerce dans sa version avec 512 Go de stockage et un processeur Core i7 hexacœur cadencé à 2,6 GHz, et à 2 849,99 € au lieu de 3 199 € chez Amazon et chez Rue du Commerce dans sa version avec 1 To de stockage et un processeur Core i9 8 cœurs cadencé à 2,3 GHz. Attention, le modèle haut de gamme présente des délais importants chez Amazon, la référence pouvant être commandée mais n'étant pas en stock pour le moment. Chez Rue du Commerce, vous devez utiliser le code promo "APPLE-5" au moment de la commande.Quel que soit le modèle de MacBook Pro que vous recherchiez, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les meilleurs tarifs sur notre comparateur de prix , qui vous permet d'ailleurs de créer des alertes de prix par e-mail pour ne rien rater. Attention, ni Amazon ni Rue du Commerce n'ont précisé combien de temps leurs offres seront disponibles. Notez que vous pourrez retrouver une autre offre intéressante à la Fnac ce week-end : le revendeur permet de récupérer des bons d'achat de 10 € tous les 100 € dépensés, et cette offre est bien valable sur les MacBook Pro 16" (lire :).