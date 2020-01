Un iPad Air 3 cellulaire à 569,95  (-20%)

À condition d'avoir besoin d'une connexion cellulaire et d'aimer le coloris doré, c'est une très belle offre que vient de mettre en place Amazon sur l'iPad Air 3 cellulaire doré de 64 Go : il est actuellement proposé à 569,95 € alors que ce modèle coûte normalement 709 € sur l'Apple Store . Cela représente un rabais de 20% ! Attention, les stocks sont très limités.De multiples autres modèles d'iPad Air 3 sont en promotion ce week-end, notamment chez Top Achat qui le propose à partir de 488,71 € au lieu de 569 €. Vous pouvez retrouver toutes les références et les meilleurs prix pour celles-ci sur notre comparateur de prix