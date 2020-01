Le forfait 50 Go de Sosh en promo à 9,99  par mois

Le forfait 50 Go de Sosh est régulièrement en promotion, souvent à 14,99 € et plus rarement à 9,99 € au lieu des 24,99 € mensuels habituels. C'est l'offre la plus généreuse qui a été mise en place aujourd'hui, et elle sera valable jusqu'au lundi 17 février à 9h. Vous avez donc la possibilité d'économiser 15 € par mois pendant un an grâce à cette offre, soit 180 € avant que le tarif ne revienne à son niveau normal. Attention en revanche : contrairement au forfait 50 Go classique (qui est toujours proposé à 24,99 € en parallèle) qui permet d'utiliser l'intégralité de son enveloppe de données à l'étranger, ce forfait promotionnel limite les données à l'étranger à 5 Go. Autre nouveauté fâcheuse, la Suisse est exclue de la liste des pays permettant d'employer cette enveloppe sans surcoût.Pour qui voyage relativement peu à l'étranger et ne met pas les pieds en Suisse, ce forfait reste une excellente affaire. Il s'agit bien sûr d'une offre sans engagement, ce qui signifie que vous pourrez à nouveau changer de crémerie d'ici la fin de la période promotionnelle d'un an, au gré des bons plans chez les autres opérateurs. Pour rejoindre Sosh tout en conservant votre numéro de téléphone actuel, c'est très simple : il vous suffit d'appeler le 3179 pour vous munir de votre numéro RIO (), qui vous sera demandé au moment de passer commande. Ce numéro permettra à Sosh de réaliser les démarches de transfert de numéro et de résiliation de ligne à votre place : tout ce que vous aurez à faire sera de changer de carte SIM le jour de l'activation du forfait.