Un MacBook Pro 16'' à 2 324,91  (-14%)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 9:27 :

Les stocks sont malheureusement déjà épuisés.

Vous allez devoir être réactif si vous souhaitez bénéficier de cette belle offre de Top Achat : le MacBook Pro 16" d'entrée de gamme, avec un processeur Core i7 hexacœur cadencé à 2,6 GHz, une carte graphique AMD Radeon Pro 5300M, 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage, est actuellement proposé à 2 324,91 € dans son coloris gris sidéral grâce au code promotionnel "NUAGE". Cette configuration coûte normalement 2 699 € sur l'Apple Store , ce qui correspond donc une remise de 14%.Le code promo "NUAGE", à entrer au moment de passer commande, ne sera valable que jusqu'à ce mardi 28 janvier à midi, dans la limite des stocks disponibles. Voilà qui ne laisse pas beaucoup de temps pour la réflexion.