-12% et -13% sur les MacBook Pro 16'' gris sidéral

Les MacBook Pro 16" de 2019 bénéficient d'une sympathique offre promotionnelle cette semaine chez Top Achat dans leur coloris gris sidéral. Le modèle d'entrée de gamme, avec un processeur Core i7 hexacoeur cadencé à 2,6 GHz, une carte graphique AMD Radeon Pro 5300M, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, est proposé à 2 349,91 € au lieu de 2 699 € chez Apple (-13%). Le modèle haut de gamme, avec un processeur Core i9 octocoeur cadencé à 2,3 GHz, une carte graphique AMD Radeon Pro 5500M, 16 Go de RAM et 1 To de stockage, coûte quant à lui 2 819,06 € au lieu de 3 199 € (-12%).Pour profiter de cette offre, vous devez utiliser le code promotionnel "NAMEK" au moment de passer commande. Ce code sera valable jusqu'à ce vendredi 31 janvier à midi, dans la limite des stocks disponibles.