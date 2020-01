30  de remise sur les AirPods 2 chez Amazon

Les AirPods 2 vous font de l'oeil ? L'offre mise en place par Amazon pourrait vous intéresser : les modèles avec boîtier de recharge filaire sont proposés à 149 € au lieu de 179 € chez Apple , et les modèles avec boîtier de recharge sans fil sont à 197,89 € au lieu de 229 € chez Apple . Cette offre est excellente si vous comptiez vous offrir les modèles avec chargeur filaire ; il est en revanche fréquent que des tarifs encore plus avantageux soient mis en place sur les modèles avec chargeur par induction, régulièrement proposés à 179,90 € par certains revendeurs.Les prix vont et viennent et Amazon ne précise pas combien de temps son offre sera disponible : les tarifs sont ainsi susceptible de remonter à leur niveau normal à tout moment.