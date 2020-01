Grosses offres sur l'iPhone XS, à partir de 657 

L'iPhone XS n'en finit plus de voir son prix baisser. C'est le meilleur tarif jamais atteint : chez Top Achat , l'iPhone XS gris sidéral de 64 Go est tombé à 657,06 € ! On retrouve également le modèle doré à 675,86 € . Alternativement, Rue du Commerce vient aussi de lancer une offre très intéressante valable sur les trois coloris, qui sont temporairement affichés à 679 € ( argent or ). Si vous avez besoin d'un stockage de 256 Go, vous pouvez trouver un tarif de 829 € chez CDiscount or ).Rappelons que l'iPhone XS, qui n'est plus officiellement vendu par Apple aujourd'hui, est l'ancien modèle haut de gamme qui a été remplacé par l'iPhone 11 Pro en septembre dernier. À un tel tarif, il représente une excellente alternative à l'iPhone 11 Pro, vendu à partir de 1 159 € sur l'Apple Store , pour un budget bien plus raisonnable. L'iPhone XS est d'ailleurs plus avantageux que l'iPhone XR, qui est lui toujours au catalogue à partir de 709 €. Or, l'iPhone XS est nettement supérieur à l'iPhone XR : dalle OLED, meilleure résolution, zoom optique, capteur de pression 3D Touch...Pour bénéficier des offres de Top Achat , il faut utiliser le code promo "NAMEK". Ce code ne sera valable que jusqu'à ce vendredi 31 janvier à midi : vous n'avez pas beaucoup de temps pour en profiter. Chez Rue du Commerce et CDiscount , aucune date d'expiration n'est précisée. Vous pouvez retrouver toutes les références d'iPhone XS, ainsi que les autres modèles d'iPhone, sur notre comparateur de prix