Un iPad mini 5 de 64 Go à 395,10 

Mise à jour 13:07 :

Le modèle argenté vient de tomber à 381,60 €, soit 17% de remise !

L'iPad mini 5 fait rarement l'objet d'opérations promotionnelles, et l'offre que vient de mettre en place Amazon n'en est que plus intéressante : l'iPad mini 5 Wi-Fi 64 Go d'une capacité de 64 Go est actuellement proposé à 395,10 € au lieu de 459 € sur l'Apple Store , soit 14% de remise par rapport au tarif officiel.Comme vous pouvez le voir sur notre comparateur de prix , il est toujours possible de bénéficier d'un petit rabais sur l'iPad mini, mais les remises sont bien moins importantes que sur ce modèle précis aujourd'hui. Attention, il n'est pas précisé combien de temps cette offre sera disponible !