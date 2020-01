10% de remise sur Apple chez CDiscount

CDiscount vient de lancer une offre très intéressante sur une large sélection de produits d'Apple : vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% (code promo "VIPCDAV") sur de nombreux produits dont le tarif est souvent déjà inférieur à celui d'Apple. Vous pouvez retrouver cette sélection, qui contient du Mac, de l'iPhone, de l'iPad et même les AirPods, sur cette page

Quelques-unes des offres disponibles

Seule subtilité et pas des moindres, vous devez adhérer (ou être déjà adhérent) au programme CDiscount à volonté pour pouvoir profiter du code promotionnel "VIPCDAV". Cela coûte 29 € par an, mais vous avez la possibilité de tester gratuitement le programme pendant six jours. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.Attention, au sein de cette offre cohabitent des produits vendus directement par CDiscount et des offres issues de vendeurs tiers, qui sont souvent plus avantageuses mais qui offrent une garantie qui peut être plus difficile à obtenir la seconde année (lire :). Quoi qu'il en soit, la première année de garantie est assurée directement par Apple.