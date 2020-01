Un iPad 10,2'' à 314,10  chez Amazon (-19%) !

Mise à jour 17:04 :

L'iPad 10,2" de 128 Go gris sidéral vient de descendre à 395,99 € au lieu de 489 €. Le modèle doré est à 401,77 €.

Mise à jour 19:10 :

C'est au tour du modèle argenté de descendre à 401,77 €.

C'est le tarif le plus bas encore jamais rencontré sur ce modèle : l'iPad 10,2" Wi-Fi de 32 Go vient de tomber à 314,10 € chez Amazon , alors que ce modèle coûte normalement 389 € sur l'Apple Store ! Cela correspond à une remise immédiate de 19,3%, ce qui est très rare sur les tablettes d'entrée de gamme d'Apple. Le modèle doré est également proposé à 314,99 € (le modèle gris sidéral n'est pas disponible), et l'Apple Pencil est à 94,99 € au lieu de 99 €.Si la tablette d'entrée de gamme d'Apple vous faisait de l'oeil, voilà une offre à ne pas rater ! Attention, Amazon ne communique pas sur la durée de cette offre et les tarifs sont susceptibles de remonter à tout moment.Notez qu'il y a une autre offre très intéressante chez Amazon en cette fin de semaine : l'iPad Air 3 de 64 Go argenté à 458,99 € au lieu de 569 €, soit 19,3% de remise (lire :).