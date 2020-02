Les iPhone XS en promo, dès 679  !

Pour qui souhaite s'offrir un iPhone haut de gamme sans pour autant dépenser la fortune que coûte l'iPhone 11 Pro, l'iPhone XS est une excellente alternative. Le prédécesseur de l'iPhone 11 Pro n'est plus commercialisé par Apple, mais il est toujours proposé chez certains revendeurs à des tarifs très attractifs, alors que ses caractéristiques techniques restent très actuelles. Chez Rue du Commerce , vous pouvez obtenir le modèle de 64 Go à 679 € ( argent or ), et le modèle de 256 Go à 829 € ( argent or ). Il y a même un modèle doré de 512 Go à 899 € dans le cadre des soldes.Ces tarifs permettent de faire de grandes économies par rapport à l'iPhone 11 Pro, aujourd'hui vendu à partir de 1 159 € sur l'Apple Store , ainsi que par rapport à l'iPhone 11 qui est proposé à partir de 809 €. C'est d'ailleurs également mieux que l'iPhone XR, toujours au catalogue à partir de 709 €. Or, l'iPhone XS est nettement supérieur à l'iPhone XR, avec son magnifique écran OLED de résolution supérieure, son zoom optique ou encore son capteur de pression 3D Touch. Et il reste meilleur que l'iPhone 11 sur certains points comme l'écran.Il est régulièrement possible de faire des économies en optant pour un modèle d'iPhone de génération précédente, mais les baisses de prix sur l'iPhone XS ont été spectaculaires ces dernières semaines, quelques mois seulement après la sortie de l'iPhone 11 et de l'iPhone 11 Pro . Cette situation est d'autant plus inédite qu'il ne s'agit visiblement pas de déstockage : les stocks sont régulièrement au rendez-vous depuis plusieurs mois et Apple produit vraisemblablement toujours l'iPhone XS, à la seule destination des revendeurs. Pourquoi pratiquer un tarif aussi agressif, enlevant ainsi tout intérêt à l'iPhone XR ? C'est un mystère, mais c'est en tout cas une bonne nouvelle pour le portefeuilles.Cet iPhone XS est aujourd'hui bradé chez Rue du Commerce, mais on le retrouve régulièrement en promotion chez d'autres revendeurs : au cas où ce bon plan expire rapidement, vous pouvez retrouver tous les modèles et tous les tarifs sur notre comparateur de prix , mis à jour en quasi temps réel.