Des iPhone XS de 64 Go à partir de 645,05  !

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 11:20 :

Tous les modèles viennent de voir leurs tarifs remonter, à l'exception de l'iPhone XS de 64 Go gris sidéral qui est toujours à 679 € avant remise, mais... qui est en cours de réapprovisionnement.

Un nouveau record de prix vient d'être battu pour l'iPhone XS chez Rue du Commerce ! Alors que les tarifs proposés défiaient déjà toute concurrence, le revendeur a mis en place un code promo, "LAST5", vous permettant de bénéficier d'un rabais de 5% supplémentaire. Vous pouvez ainsi retrouver les modèles de 64 Go à 645,05 € ( argent or ), et les modèles de 256 Go à 787,55 € ( argent or ).Rappelons que l'iPhone XS est le prédécesseur de l'iPhone 11 Pro, aujourd'hui vendu à partir de 1 159 € sur l'Apple Store . Grâce à son écran OLED de résolution supérieure, son zoom optique ou encore son capteur de pression 3D Touch, l'iPhone XS reste bien meilleur que l'iPhone XR, toujours au catalogue d'Apple à partir de 709 €. Si vous cherchiez un modèles d'iPhone haut de gamme à "petit" prix, cette offre de Rue du Commerce est extrêmement intéressante. Attention, le code "LAST5" ne sera valable que jusqu'à ce mardi 4 février à 16h, dans la limite des stocks disponibles.