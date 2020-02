Les iMac enfin de retour sur le Refurb Store

On ne l'avait plus vu dans les rayonnages du Refurb Store depuis le début du mois de janvier : l'iMac est enfin de retour un mois plus tard, avec des configurations pour tous les goûts. Les tarifs débutent à 1 099 € au lieu de 1 299 € pour le modèle d'entrée de gamme, dépourvu d'écran Retina, ou à 1 269 € au lieu de 1 499 € pour le modèle 21,5" avec écran Retina 4K. Du côté des grands modèles, l'iMac 27" 5K débute à 1 779 € au lieu de 2 099 €. Vous pouvez retrouver toute les configurations disponibles — 12 au moment où nous écrivons ces lignes — directement sur le Refurb Store Si vous attendiez une bonne remise pour vous lancer dans l'achat d'un iMac, ce retour du rabais de 15% qu'Apple propose sur ses machines reconditionnées est une aubaine, d'autant que la garantie du Refurb Store est identique à celle de l'Apple Store classique (lire :). Attention toutefois, l'iMac actuel arrive en fin de vie et nous nous attendons à une révision majeure dans le courant de cette année (lire :).