L'iPad 10,2'' à 279  + bons chez Rakuten

Si vous êtes à la recherche d'une bonne offre sur l'iPad d'entrée de gamme, l'iPad 10,2" gris sidéral avec 32 Go de stockage est actuellement affiché à 279 € chez Rakuten , avec une commande qui permet de récupérer un bon d'achat de 41,85 €. Ce bon d'achat (qui peut être légèrement plus élevé si vous êtes membre Platinum) peut être utilisé sans minimum de commande, ce qui permet de s'offrir des accessoires utiles, comme une coque de protection. Rappelons que l'iPad en question coûte 389 € sur l'Apple Store ; cette offre promotionnelle de Rakuten est très importante.Pour atteindre un tel niveau de remise, il ne s'agit pas d'un iPad français mais d'un modèle britannique, livré avec un adaptateur pour un bon fonctionnement sur les prises françaises. La livraison est également un peu plus longue que d'habitude, avec 7 à 10 jours de délai. Rien de bien dérangeant mais attention, la vraie différence se situe au niveau de la garantie : en achetant auprès d'un vendeur tiers, vous n'êtes pas certain de pouvoir obtenir la seconde année de couverture en cas de pépin matériel après la période initiale d'un an, qui est elle directement assurée par Apple (lire :). Cette offre sera valable jusqu'à ce jeudi soir à minuit, dans la limite des stocks disponibles.