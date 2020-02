Le MacBook Pro 16'' à partir de 2 329,99  (-13,7%)

Le MacBook Pro 16" bénéficie d'une très belle offre promotionnelle ce week-end chez Rue du Commerce ! Le modèle d'entrée de gamme, avec un processeur Core i7 hexacoeur cadencé à 2,6 GHz, une carte graphique AMD Radeon Pro 5300M, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, est en vente flash à 2 329,99 € (-13,7%) dans son coloris argenté et à 2 359,99 € (-12,6%) dans son coloris gris sidéral, au lieu de 2 699 € sur l'Apple Store . Pour bénéficier de ces tarifs, il faut utiliser le code promo "BONUS20" au moment de passer commande pour profiter d'un rabais de 20 € supplémentaire sur le prix affiché sur la fiche produit.Le MacBook Pro 16" haut de gamme, équipé d'un processeur Core i9 octocoeur cadencé à 2,3 GHz, d'une carte graphique AMD Radeon Pro 5500M, de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage, est quant à lui à 2 779,99 € (-13,1%) dans les coloris argent et gris sidéral , au lieu de 3 199 € chez Apple . Là aussi, le code promo "BONUS20" est à utiliser pour bénéficier du rabais supplémentaire de 20 € par rapport au tarif de la vente flash.Le MacBook Pro 16" est régulièrement en promotion depuis quelques semaines mais il est rare que les rabais dépassent la barre des -10% ; cette offre est donc particulièrement attractive. Attention, la vente flash sera valable jusqu'à ce dimanche 9 février à 23h45, mais il est possible que les stocks s'épuisent avant ou que Rue du Commerce mette à jour ses tarifs prématurément — ce qui arrive souvent.