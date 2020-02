Jusqu'à 50  offerts à la Fnac sur l'iPad et le Mac

Quelques emplettes à faire à la Fnac ? Le revendeur vient de lancer une offre sur une bonne partie de son site : vous pouvez récupérer un bon d'achat de 10 € dès 50 € d'achats, et de 50 € dès 300 € d'achats. Cette opération promotionnelle est cumulable avec les offres en cours, et notamment les quelques ventes flash actuellement disponibles sur certains ordinateurs portables d'Apple. Attention, les AirPods et les iPhone 11 et 11 Pro sont exclus de l'opération.Cette offre sera valable jusqu'au 14 février inclus. Vous devez être adhérent du site pour pouvoir bénéficier de cette offre ; la carte Fnac classique coûte 10,99 € pour une durée de validité de trois ans. Attention, la Fnac ne dispose pas toujours des meilleurs tarifs sur les produits d'Apple, même si le bon d'achat aide ; vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres sur notre comparateur de prix