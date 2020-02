Le MacBook Pro 16'' à partir de 2 399,99  chez Amazon

Mise à jour 15:21 :

Seul le modèle de 512 Go argenté est encore disponible au tarif promotionnel.

Le MacBook Pro 16" bénéficie d'une remise de 11% par rapport aux tarifs officiels dApple en ce début de semaine chez Amazon . Le modèle d'entrée de gamme, avec un processeur Core i7 hexacoeur cadencé à 2,6 GHz, une carte graphique AMD Radeon Pro 5300M, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, est proposé à 2 399,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 699 € sur l'Apple Store , et le modèle haut de gamme, équipé d'un processeur Core i9 octocoeur cadencé à 2,3 GHz, d'une carte graphique AMD Radeon Pro 5500M, de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage, est à 2 849,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 3 199 € chez Apple Comme d'habitude avec Amazon, nous ne savons pas combien de temps ces offres seront disponibles. Cette remise de 11% est proposée de manière plutôt régulière désormais ; il y a même parfois un peu mieux, comme ce week-end chez Rue du Commerce qui est grimpé jusqu'à 15,5% de remise sur le modèle d'entrée de gamme. Amazon, lui, n'est pas (encore ?) descendu sous la barre des 2 349,99 €.