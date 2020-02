Des Macs en promo pour tous les goûts sur le Refurb Store

Il est rare que les rayonnages du Refurb Store soient aussi complets ! Il y a des Macs reconditionnés pour tous les goûts ce mardi, avec des représentants de toutes les gammes en dehors du Mac Pro. Vous pouvez retrouver le Mac mini à partir de 759 € au lieu de 899 €, l'iMac à partir de 1 099 € au lieu de 1 299 €, le MacBook Air à partir de 1 059 € au lieu de 1 249 €, et le MacBook Pro à partir de 1 269 € au lieu de 1 499 €. De très nombreux modèles sont disponibles, y compris des configurations qui ne sont habituellement proposées que sur mesure lors d'une commande sur l'Apple Store.Si vous comptiez vous offrir un Mac et que vous attendiez un petit coup de pouce avant de vous lancer, vous pourriez bien trouver votre bonheur aujourd'hui sur le Refurb Store , qui propose — et c'est très important — la même garantie de deux ans que l'Apple Store classique (lire :). Attention avant de vous lancer : n'oubliez pas que nous nous attendons à la sortie de mises à jour importantes cette année. C'est notamment le cas de l'iMac, dont on espère une refonte ambitieuse , et c'est aussi le cas du MacBook Pro 13,3" qui pourrait recevoir des évolutions similaires à celles apportées au MacBook Pro 16" en fin d'année dernière.