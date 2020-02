Des cartes cadeaux en promo à la Fnac

C'est une offre promotionnelle qui revient régulièrement ces derniers mois à la Fnac : la possibilité d'acheter des cartes cadeaux avec des remises par rapport à leur valeur nominale. La carte de 60 € est à 50 € , et la carte de 150 € est à 130 € . Il est possible d'acheter deux cartes de chaque par compte client et adresse IP, soit 60 € d'économies au maximum.Les cartes en question seront valables jusqu'au samedi 29 février inclus. Elles pourront être utilisées sur les produits d'Apple et le catalogue de la Fnac en général dans les magasins Fnac, Darty, les agences Fnac Voyages, et bien sûr sur fnac.com (hors voyages, abonnements presse, tirages photo et Marketplace). Attention, la Fnac ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible ; les cartes cadeaux en promo ne restent généralement en ligne que quelques heures.