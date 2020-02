13% de remise sur les MacBook Air de 2019

Si vous êtes à la recherche d'un MacBook Air à moindre prix, la meilleure solution est sans doute de l'acheter sur le Refurb Store , où vous pouvez obtenir des tarifs de 1 059 € (128 Go) ou de 1 269 € (256 Go), soit 15% de remise par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store qui sont respectivement de 1 249 € et de 1 499 €. Mais si vous ne souhaitez pas opter pour un modèle reconditionné, l'offre qui a été mise en place par Rue du Commerce sur des modèles neufs devrait vous intéresser. Vous pouvez en effet bénéficier d'un rabais de 13%, avec des tarifs de 1 092,49 € pour 128 Go ( argent or ) et de 1 300,55 € pour 256 Go ( argent or ).Si vous souhaitez bénéficier de cette offre, vous devez entrer le code promotionnel "GIVEMEFIVE" au moment de passer commande. Attention, la durée de validité de ce coupon n'est pas précisée et cette offre peut donc prendre fin à tout moment.