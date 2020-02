Des iPhone XS neufs à partir de 638,26  !

Un nouveau record de prix vient de tomber pour l'iPhone XS et c'est chez Top Achat que ça se passe : le modèle argenté de 64 Go est bradé à 638,26 € grâce au code promo "RAY". C'est à peine croyable : c'est très nettement moins cher que l'iPhone XR, vendu à partir de 709 € chez Apple , alors que les caractéristiques techniques sont franchement supérieures. Il y a également un très bon tarif sur le modèle de 256 Go gris sidéral, qui est proposé à 779,26 € Le code "RAY" sera valable jusqu'au mardi 18 février à midi mais attention, les stocks sont limités et les tarifs très agressifs : il est possible, et même probable, que les stocks soient épuisés bien avant l'échéance.