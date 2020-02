iPad : le stylet Crayon de Logitech à 49,99 

Le Crayon de Logitech, alternative à l'Apple Pencil, a atteint son tarif le plus bas jamais pratiqué jusqu'ici sur Amazon : il est actuellement affiché à 49,99 € au lieu de 69,95 € sur l'Apple Store . Cela représente une remise de 28,5%. La durée de validité de cette offre n'est pas précisée.Attention, ce stylet ne gère pas les niveaux de pression, contrairement au modèle d'Apple à 99 € (ou 94,99 € chez Amazon ). Il est compatible avec l'iPad mini 5, l'iPad Air 3, les iPad 6 et 7 ainsi que l'iPad Pro 11" et l'iPad Pro 12,9" de troisième génération.