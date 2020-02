Jusqu'à 12,5% de rabais sur le MacBook Pro 16''

Il y a de bonnes affaires à réaliser sur le MacBook Pro 16" ce week-end. Le modèle d'entrée de gamme, avec un processeur Core i7 hexacoeur cadencé à 2,6 GHz, une carte graphique AMD Radeon Pro 5300M, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, est actuellement proposé à 2 399,99 € chez Amazon ( argent gris sidéral ) et Top Achat ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 699 € chez Apple , soit 11,1% de remise immédiate.Le modèle haut de gamme, équipé d'un processeur Core i9 octocoeur cadencé à 2,3 GHz, d'une carte graphique AMD Radeon Pro 5500M, de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage, est quant à lui affiché à 2 799 € chez Top Achat ( argent gris sidéral ) ou 2 849,99 € chez Amazon ( argent gris sidéral ), au lieu de 3 199 € sur l'Apple Store , soit 12,5% de remise pour Top Achat et 10,9% pour Amazon.Du côté de Top Achat, ces tarifs sont pratiqués dans le cadre d'une vente flash qui sera valable jusqu'à ce lundi 17 février à 6h du matin, dans la limite des stocks disponibles. Chez Amazon, aucune durée n'est précisée mais il est probable que les tarifs ne bougent pas tant que Top Achat maintient sa vente flash.