-10% sur l'iPhone 11 blanc de 128 Go

L'iPhone 11 blanc d'une capacité de 128 Go est en promo ce week-end chez Amazon , où il est actuellement affiché à 773,10 € , soit 10% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 859 € sur l'Apple Store . Les promos sur l'iPhone 11 sont assez régulières mais généralement peu agressives ; c'est la première fois qu'une telle remise est appliquée sur ce modèle précis.D'autres opérations promotionnelles ont lieu ce week-end sur l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro, notamment chez Top Achat qui a lancé quelques remises dépassant la barre des -10% (lire :). Vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres sur notre comparateur de prix . Attention, les prix varient régulièrement chez Amazon et cette offre est donc susceptible d'expirer à tout moment.