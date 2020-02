Les coques en cuir d'Apple pour iPhone 11 Pro en promo

Envie de protéger votre iPhone 11 Pro ou votre iPhone 11 Pro Max avec élégance ? Les coques en cuir d'Apple sont très chères (comptez 55 € pour l'iPhone 11 Pro et pour l'iPhone 11 Pro Max sur l'Apple Store), mais Amazon vient de lancer une offre les rendant bien plus abordables. Pour l'iPhone 11 Pro, vous pouvez vous offrir les modèles havane bleu nuit et noir à 35,99 €, et le modèle citron Meyer à 38,77 €. Pour l'iPhone 11 Pro Max, le modèle vert forêt est à 35,09 € et le modèle havane à 35,99 €. Soit jusqu'à 36% de remise par rapport au tarif officiel !Comme d'habitude avec Amazon, nous ne savons pas combien de temps cette offre sera disponible ; l'état des stocks n'est également pas précisé.