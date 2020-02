Un forfait 100 Go à 12  chez SFR RED

Si vous consommez beaucoup de données sur votre smartphone, SFR RED vient de mettre en place une offre qui devrait vous intéresser : un forfait intégrant 100 Go (+8 Go depuis Union européenne et DOM) de données pour 12 € par mois ! Ce forfait, qui inclut également les appels et les SMS illimités, a la particularité d'être valable à vie : pas de prix qui augmentent au bout d'un an.Cette offre sera valable jusqu'au 20 février inclus. Il s'agit d'une offre sans engagement, ce qui signifie que vous pourrez à nouveau changer d'opérateur à tout moment si vous le souhaitez.