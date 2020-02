-16% sur les MacBook Air de 2019 !

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Le MacBook Air de 2019 bénéficie d'une très importante offre promotionnelle ce jeudi chez Rue du Commerce : grâce au code "HH-APPLE5" qui permet d'obtenir un rabais de 5% sur des tarifs déjà largement inférieurs à ceux d'Apple, vous pouvez obtenir le MacBook Air de 2019 d'entrée de gamme (128 Go de stockage) à 1 044,99 € ( argent or ) au lieu de 1 249 € sur l'Apple Store , et le modèle haut de gamme (256 Go de stockage) à 1 263,49 € ( argent or ) au lieu de 1 499 € sur l'Apple Store . Cette offre est d'autant plus intéressante qu'elle inclut un an d'abonnement à la suite Office 365 de Microsoft (valeur de 69 €).Cette offre est particulièrement agressive mais elle sera très limitée dans le temps : le code "HH-APPLE5" expirera en effet dès ce jeudi soir à 21h.