Un iPad Pro 10,5'' cellulaire de 512 Go à 724,59 

Si vous avez besoin d'un iPad haut de gamme avec beaucoup de stockage et une connectivité cellulaire, les prix s'envolent vite : l'iPad Pro 11" de 512 Go cellulaire coûte ainsi 1 459 € sur l'Apple Store . Un modèle de génération précédente bénéficie aujourd'hui d'une belle promo chez Amazon : dans son coloris doré, l'iPad Pro 10,5" cellulaire d'une capacité de 512 Go est proposé à 724,59 € Côté fiche technique, on retrouve une puce Apple A10X Fusion plus ancienne que la puce Apple A12 de l'iPad Air 3 ou que la puce Apple A12X de l'iPad Pro 11". Cet iPad bénéficie en revanche d'un meilleur écran (technologie ProMotion, luminosité supérieure) que l'iPad Air 3, ainsi que d'un meilleur appareil photo. Il est compatible avec l'Apple Pencil de première génération, comme l'iPad Air 3 — le stylet bénéficie d'ailleurs d'une petite ristourne de 5 €, à 94,99 € Côté tarifs, l'iPad Air 3 cellulaire de 256 Go coûte aujourd'hui 879 € chez Apple ; vous pouvez donc économiser 154,41 € tout en bénéficiant d'une capacité de stockage deux fois supérieure. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.