Des iPhone XS neufs à partir de 679 

Si vous avez raté les excellentes offres de ce jeudi, Rue du Commerce vous propose une remise de rattrapage sur l'iPhone XS. Grâce au code promo "TEL20", vous pouvez obtenir les modèles de 64 Go à 679 € ( argent or ), et les modèles de 256 Go à 809 € ( argent gris sidéral ). À ce tarif, l'iPhone XS devient une excellente alternative à l'iPhone XR, qui ne dispose pas d'écran OLED, de téléobjectif ou encore de la technologie 3D Touch.Le code "TEL20" sera valable jusqu'à ce lundi 24 février à 10h, dans la limite des stocks disponibles. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les meilleurs offres sur les différents modèles d'iPhone sur notre comparateur de prix