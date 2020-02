L'abonnement fibre de Sosh à moitié prix pendant un an

Envie de faire des économies sur votre connexion à internet ? Sosh vient de lancer une offre très intéressante sur son abonnement fibre, qui intègre des débits symétriques de 300 Mbit/s avec la Livebox 4, les appels illimités vers les fixes et la télé d'Orange gratuite via application mobile ou à 5 € par mois via un décodeur en option. Habituellement à 29,99 € par mois, cet abonnement es proposé à 14,99 € par mois pendant un an avant que le tarif ne revienne à la normale. Si vous n'êtes pas éligible à la fibre, l'abonnement ADSL est également proposé au même tarif.Les frais de résiliation de cette offre sont de 50 €. Les frais de résiliation sont souvent remboursés en cas de départ chez un autre fournisseur d'accès ; Sosh rembourse d'ailleurs jusqu'à 100 € des frais de résiliation de votre fournisseur actuel. Vous pouvez obtenir plus d'information sur cette offre et vérifier votre éligibilité sur cette page . Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'au jeudi 5 mars à 8h.