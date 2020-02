Jusqu'à -17,8% sur le MacBook Pro 16'' !

Si vous êtes à la recherche d'une bonne promo sur le MacBook Pro 16", Top Achat vient de lancer une offre très agressive sur le dernier Mac portable haut de gamme d'Apple. Vous pouvez en effet obtenir le modèle de 512 Go à 2 255,06 € au lieu de 2 699 € dans son coloris argenté (le modèle gris sidéral n'est pas disponible pour l'instant), soit 16,5% de remise immédiate. Si vous optez pour le modèle de 1 To, il vous en reviendra à 2 631,06 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 3 199 €, soit 17,8% de remise ! C'est tout simplement le meilleur tarif encore jamais pratiqué sur ce modèle. Et en bonus, l'offre inclut un an d'abonnement à la suite Office 365 de Microsoft (valeur de 69 €).Pour bénéficier de ces tarifs, vous devez utiliser le code "CASTLE" une fois le Mac ajouté au panier : cela vous permettra d'obtenir un rabais de 6% par rapport au prix affiché sur la fiche produit. Ce code sera valable jusqu'à ce vendredi 28 février à midi, dans la limite des stocks disponibles.