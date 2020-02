Des iPhone XS neufs à partir de 628,86  !

Le prix de l'iPhone XS n'en finit plus de s'effondrer ! Top Achat vient de lancer une offre à peine croyable sur le modèle de 64 Go doré, qui tombe à 628,86 € avec le code promo "CASTLE". Le modèle gris sidéral, lui, est à 650,40 € (le modèle argenté n'est pas disponible). Pour rappel, l'iPhone XS n'est aujourd'hui plus au catalogue, remplacé par l'iPhone 11 Pro qui est vendu à partir de 1 159 € sur l'Apple Store . L'iPhone XR, techniquement inférieur à l'iPhone XS, est lui toujours proposé à partir de 709 €.Avec cette offre, vous pouvez donc faire d'intéressantes économies par rapport à l'iPhone XR, tout en obtenant un téléphone supérieur, avec un écran OLED, un téléobjectif ou encore la technologie 3D Touch. Le code "CASTLE" sera valable jusqu'à ce vendredi à midi, dans la limite des stocks disponibles.