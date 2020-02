Des Apple Watch Series 4 cellulaires en promo chez Amazon

Boîtier en Aluminium or de 44 mm avec Boucle Sport Rose des Sables : 399 €

Boîtier en Aluminium or de 44 mm avec Bracelet Sport Rose des Sables : 399 €

Boîtier en Acier Inoxydable Or de 40 mm avec Bracelet Sport Gris Sable : 529 €

Boîtier en Acier Inoxydable de 40 mm avec Bracelet Sport Blanc : 529 €

Boîtier en Acier Inoxydable Or de 44 mm avec Bracelet Sport Gris Sable : 569 €

Boîtier en Acier Inoxydable Noir Sidéral de 44 mm avec Bracelet Sport Noir : 569 €

Boîtier en Acier Inoxydable Noir Sidéral de 40 mm avec Bracelet Milanais Noir Sidéral : 599 €

Boîtier en Acier Inoxydable Or de 44 mm avec Bracelet Milanais Or : 649 €

L'Apple Watch Series 4 n'est plus présente au catalogue d'Apple, mais elle présente peu de différences techniques avec l'Apple Watch Series 5 et elle peut donc représenter une excellente alternative en cas de bonne promo. Justement, Amazon vient de mettre en place une offre très intéressante sur des modèles dotés d'une connectivité cellulaire, avec des tarifs qui débutent à 399 € pour les modèles de 44 mm. L'Apple Watch Series 5 équivalente coûte aujourd'hui 579 € sur l'Apple Store Voici les modèles concernés :Comme d'habitude avec Amazon, notez bien que nous ne savons pas combien de temps cette offre sera valable. Certains modèles ne sont d'ailleurs disponibles qu'en une poignée d'exemplaires et pourraient donc ne plus être en stock très rapidement.