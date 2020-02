L'iPhone XS de 64 Go gris sidéral à 679  chez Amazon

Si vous avez raté les très bonnes offres de Top Achat un peu plus tôt cette semaine, Amazon a mis en place une intéressante offre de rattrapage sur l'iPhone XS de 64 Go gris sidéral, actuellement proposé à 679 € . Les modèles coloris argent et or sont eux affichés à 699 €.Les tarifs de l'iPhone XS se sont effondrés depuis le début d'année, au point qu'il est presque constamment possible de l'obtenir pour légèrement moins cher que l'iPhone XR, qui est toujours vendu à partir de 709 € sur l'Apple Store . Alors que l'iPhone XS est nettement supérieur à l'iPhone XR (écran OLED, téléobjectif, 3D Touch), c'est clairement une très bonne affaire. Attention, Amazon ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible.