Des cartes cadeaux Fnac en promotion

Alors qu'une autre offre en cours vous permet de récupérer un chèque cadeau correspondant à 10% du montant de votre commande sur l'achat d'un Mac ou d'un iPad Pro , la Fnac vient également de lancer une promo sur ses cartes cadeaux. La carte de 60 € est à 50 € , et la carte de 150 € est à 130 € . Il est possible d'acheter deux cartes de chaque par compte client et adresse IP, soit 60 € d'économies au maximum.Ces cartes cadeaux seront valables jusqu'au mardi 31 mars inclus. Elles peuvent être utilisées sur les produits d'Apple et le catalogue de la Fnac en général dans les magasins Fnac, Darty, les agences Fnac Voyages, et bien sûr sur fnac.com (hors voyages, abonnements presse, tirages photo et Marketplace). Elles sont cumulables avec les offres en cours, ce qui rend l'opération promotionnelle de ce week-end particulièrement intéressante pour les adhérents. Attention, la Fnac ne précise pas combien de temps ces cartes en promo seront disponibles.