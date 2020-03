Un forfait 50 Go à 14,99  à vie chez Sosh

C'est à notre connaissance la première fois que Sosh lance une promotion sur un forfait qui n'est pas limité à une durée de douze mois avant que le tarif ne revienne à son niveau normal. L'opérateur sans engagement d'Orange vient en effet de lancer une offre sur un forfait intégrant 50 Go de données (8 Go en Europe et DOM — Suisse exclue), appels et SMS illimités pour 14,99 € par mois, sans condition de durée. Attention, ce forfait n'est pas tout à fait identique au forfait à 24,99 €, qui inclut bien la Suisse et la possibilité d'utiliser l'intégralité des 50 Go de données à l'étranger, qui est régulièrement en promotion au même tarif — voire à 9,99 € par moments — mais avec une limitation d'un an.Cette offre, valable uniquement pour les nouveaux clients, sera valable jusqu'au lundi 30 mars à 9h. Bien sûr, il s'agit d'un forfait sans engagement : vous conservez la possibilité de passer d'un opérateur à l'autre à tout moment si une meilleure offre fait son apparition. La carte SIM est facturée 10 €.