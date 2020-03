Retour des MacBook Air 2018 à 979  sur le Refurb Store

C'est la première fois de l'année que les MacBook Air de 2018 font leur retour sur le Refurb Store , avec des tarifs très intéressants par rapport à la gamme actuelle. Vous pouvez en effet obtenir les modèles de 128 Go à 979 € ( argent or ), et les modèles de 256 Go à 1 189 € ( argent or ).Rappelons que les MacBook Air de 2019 coûtent 1 249 € (128 Go) et 1 499 € (256 Go) sur l'Apple Store . Ils se distinguent principalement des modèles de 2018 par la présence de la technologie True Tone au niveau de l'écran (lire :). Attention, les produits reconditionnés du Refurb Store qu'est-ce que c'est ? ) sont disponibles en quantités limitées et restent rarement bien longtemps en ligne.